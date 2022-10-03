"علي خامنئي: "الولايات المتحدة وإسرائيل وراء الاضطرابات في إيران

خانئي:"أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني"

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الولياات المتحدة وإسرائيل بـ "التخطيط" للاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وأشار خامنئي إلى أن "بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع" وتابع"الاحتجاجات على وفاة مهسل أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق كانت مخططة ولم ينظمهاإيرانيون عاديون" وقال "كانت هناك أعمال شغب مخطط لها"

وأعرب عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلا إنهم واجهوا إجحافا خلال الاحتجاجات.

جاءت تصريحات علي خامنئي على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، ووفق ما ورد في موقعه الرسمي، حيث قال قال خامنئي "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما"، .

وفي السياق كتبت صحيفة "إيران" الحكومية، أن "البنتاغون غرفة إدارة الشغب في إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين على خلفية مقتل الشرطة للشابة مهسا أميني، بسبب "مزاعم عدم الالتزام بالحجاب الإجباري المفروض من قبل الحكومة على النساء في إيران"