English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

"علي خامنئي: "الولايات المتحدة وإسرائيل وراء الاضطرابات في إيران

i24NEWS

دقيقة 3
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، يتحدث في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد ، في طهران ، إيران ، يوم الاثنين ، 21 مارس 2022.
Office of the Iranian Supreme Leader via APالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، يتحدث في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد ، في طهران ، إيران ، يوم الاثنين ، 21 مارس 2022.

خانئي:"أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني"

اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الولياات المتحدة وإسرائيل بـ "التخطيط" للاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

Video poster

وأشار خامنئي إلى أن "بعض الناس تسببوا في انعدام الأمن في الشوارع" وتابع"الاحتجاجات على وفاة مهسل أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق كانت مخططة ولم ينظمهاإيرانيون عاديون" وقال "كانت هناك أعمال شغب مخطط لها"

وأعرب عن دعمه القوي لقوات الأمن، قائلا إنهم واجهوا إجحافا خلال الاحتجاجات.

جاءت تصريحات علي خامنئي على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، ووفق  ما ورد في موقعه الرسمي، حيث قال قال خامنئي "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما"، .

وفي السياق كتبت صحيفة "إيران" الحكومية، أن "البنتاغون غرفة إدارة الشغب في إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين على خلفية مقتل الشرطة للشابة مهسا أميني، بسبب "مزاعم عدم الالتزام بالحجاب الإجباري المفروض من قبل الحكومة على النساء في إيران"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق