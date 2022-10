وزير الخارجية القطري ونظيره الإيراني يبحثان تطورات المفاوضات النووية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الأحد، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى مباحثات في ثاني اتصال خلال يومين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول المفاوضات النووية المتعثرة.

وقالت الوكالة، إن "وزير خارجية قطر أكد لنظيره الإيراني رغبة الجانب الأمريكي بأن يؤدي تبادل الرسائل وجهود الاتحاد الأوروبي بصفته المنسق (للمفاوضات) إلى العودة للاتفاق النووي"، فيما أكد أمير عبد اللهيان أن بلاده "تبذل الجهد بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام"، مشيراً إلى تبادل المزيد من الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لأجل تقريب وجهات النظر بالمفاوضات"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأضافت الوكالة، أن أمير عبد اللهيان قال: "إننا على قناعة بأن العمل يسير في مسار صحيح"، كما لفت إلى "استمرار التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومن الجانب القطري لم يصدر أي تعليق على هذه المباحثات الجديدة باستثناء الاتصال الأول الذي جرى بين الوزيرين، السبت الماضي، والذي بحثا من خلاله آخر التطورات في المباحثات الإيرانية الأمريكية الخاصة بإحياء الاتفاق النووي.