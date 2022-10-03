رئيس وفد المفاوضات الإسرائيلية مع لبنان يستقيل من منصبه وسط تضارب الآراء حول الاتفاق المرتقب

مصادر: الاستقالة جاءت على خلفية قيام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا بشكل فعلي بإدارة تلك المفاوضات

قدم أودي أديري، رئيس وفد المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، استقالته من منصبه، الإثنين. وأفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء، اليوم (الإثنين)، أن أديري الذي يدير المحادثات منذ عام 2020 استقال على خلفية قيام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا بشكل فعلي بإدارة تلك المفاوضات. كما ذكرت المصادر أن أديري "تعامل بموضوع الطاقة فقط، ولم تتم إحاطته بالجانب الأمني والسياسي للاتفاق".

وبحسب معريف، فإن أديري انسحب من الوفد المفاوض بسبب معارضته للاتفاق الناشئ، على ما صرح مقربون منه. ترأس أديري فريق التفاوض للمحادثات بين إسرائيل ولبنان منذ عام 2020 وحتى اليوم.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الطاقة بياناً جاء فيه أن "أودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق التفاوض، طلب من وزيرة الطاقة إنهاء منصبه استعدادًا لاستلام وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته لمتابعة الملف إذا دعت الحاجة. نشكره على نشاطه المتفاني لدفع المفاوضات قدما ونتمنى الكثير من النجاح في المستقبل. حل المدير العام لوزارة الطاقة، ليئور شيلات، محل أديري كرئيس للفريق المفاوض.

يذكر أن الحديث عن قرب توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل أثار موجة احتجاجات ترأسها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذي شن هجوما كاسحا على رئيس الوزراء لابيد ونعت الاتفاق بالانتهازي فضلا عن التأكيد بأن لابيد لا يملك كرئيس حكومة انتقالية أي تفويض بالتوقيع على اتفاقية بهذا الوزن.

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، بقوله إن الاقتراح سيحمي مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. وقال لابيد أيضا إن إسرائيل "لا تعارض تطوير لبنان حقل غاز إضافي" وأن مثل هذا الأمر سيضعف "تبعية لبنان لإيران".