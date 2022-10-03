حصري لـ I24NEWS: خطة فتح معبر اللنبي الحدودي مع الأردن على مدار 24 ساعة تواجه عقبات

الهستدروت النقابية: نحن نرفض كل ما يتعلق بالمشروع التجريبي وتغيير ساعات العمل بدون اتفاقات عمالية جديدة

بعد أن أعلنت إسرائيل عن إطلاقها بشكل تجريبي مشروع تمديد ساعات العمل عبر معبر اللنبي الأسبوع الماضي لمدة 7 أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم اعتبارًا من 24 تشرين الأول/ أكتوبر، علمت i24NEWS أن الخطة لن تسير وفق المخطط أو على الأقل لن تبدأ الخطة في الوقت المحدد.

اطلعت i24NEWS على رسالة أرسلها أوفير الكلعي، المدير العام لنقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية ومدير إدارة المعابر الحدودية والسكان والهجرة في إسرائيل، تنص على ما يلي: فوجئ معبر جسر اللنبي بتلقي رسالتكم بالقرار الأحادي الجانب بتمديد ساعات العمل في المعبر اعتبارًا من 24 تشرين الأول/ أكتوبر. ولن توافق الهستدروت على المراسلات من جانب واحد والتغييرات في إجراءات العمل خارج إطار الاتفاقات الجماعية، كما هو متبع بين الطرفين في مكان العمل الذي تطبق فيه علاقات العمل الجماعية ".

وجاء في الرسالة كذلك "سيستمر موظفو قسم الجمارك في مصلحة الضرائب وموظفو مصلحة السكان والهجرة في العمل بانتظام كما كانوا عشية التغيير، ونحن نرفض كل ما يتعلق بالمشروع التجريبي وتغيير ساعات العمل أثناء الانتقال". وفي نهاية الرسالة دعا ممثل العمال إلى مفاوضات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

ويأتي تمديد ساعات فتح المعبر في إطار سلسلة من الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في يوليو الماضي، لمنفعة السكان الفلسطينيين.

في الأسبوع الماضي، أشاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس بافتتاح فترة تجريبية، قائلاً إن هذه الخطوة "ستحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس!".

معبر جسر النبي مفتوح حاليًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى 11:30 مساءً، طيلة أيام الأسبوع، ويعمل في نهاية الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساءً. يستخدم المعبر بشكل أساسي الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون تصاريح للسفر إلى الخارج عبر إسرائيل، ما يقودهم إلى المرور عبر المعبر ليجدوا طريقهم إلى مطار عمان الدولي.

يشار إلى أن سلطة الضرائب الإسرائيلية قالت ردًا على i24NEWS: "تلقينا الرسالة وسنقوم بدراسة محتواها".