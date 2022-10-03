القوات الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة في منطقة لواء الأغوار والمروج

واعتقلت القوات في إطار العملية مشتبها آخر بالمساعدة في محاولة التهريب قرب قرية زبيدات الفلسطينية

أحبطت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، محاولة تهريب 62 قطعة سلاح في منطقة لواء الأغوار والمروج المحاذية لمنطقة الحدود الشرقية مع الأردن.

قامت القوات باعتقال المشتبه به في وقت سابق اليوم، وهو داخل سيارة وبحوزته 61 مسدسًا وقطعة سلاح إم 16 بعيد لمحه بالقرب من الحدود في المنطقة التابعة لفرقة الأغوار والمروج.

واعتقلت القوات الإسرائيلية في إطار العملية مشتبها آخر بالمساعدة في محاولة التهريب قرب قرية زبيدات الفلسطينية، شمال أريحا.

وأفاد بيان الشرطة بأنه تم نقل الموقوفين والأسلحة المضبوطة إلى وحدة مغين لاستكمال التحقيق.