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القوات الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب أسلحة في منطقة لواء الأغوار والمروج

i24news

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أسلحة تم ضبطها في 25 شباط/ فبراير 2022 على الحدود الأردنية في عملية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية
IDF Spokesperson's Unitأسلحة تم ضبطها في 25 شباط/ فبراير 2022 على الحدود الأردنية في عملية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية

واعتقلت القوات في إطار العملية مشتبها آخر بالمساعدة في محاولة التهريب قرب قرية زبيدات الفلسطينية

أحبطت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، محاولة تهريب 62 قطعة سلاح في منطقة لواء الأغوار والمروج المحاذية لمنطقة الحدود الشرقية مع الأردن. 

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قامت القوات باعتقال المشتبه به في وقت سابق اليوم، وهو داخل سيارة وبحوزته 61 مسدسًا وقطعة سلاح إم 16 بعيد لمحه بالقرب من الحدود في المنطقة التابعة لفرقة الأغوار والمروج. 

واعتقلت القوات الإسرائيلية في إطار العملية مشتبها آخر بالمساعدة في محاولة التهريب قرب قرية زبيدات الفلسطينية، شمال أريحا.

وأفاد بيان الشرطة بأنه تم نقل الموقوفين والأسلحة المضبوطة إلى وحدة مغين لاستكمال التحقيق.

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