رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت "يتحفظ" من الاتفاق مع لبنان

وقال نفتالي بينيت خلال جلسات عقدها اليوم بأن الاتفاق المرتقب يختلف عن الاتفاق الذي عرفه

أعرب رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت اليوم الاثنين عن تحفظة من الاتفاق الذي يجري العمل على توقيعه بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبحسب القناة الإسرائيلية "13" قال بينيت خلال المحادثات التي أجراها اليوم بأن الاتفاق الذي يدور الحديث عنه يختلف عن الذي عرفه وعن الذي عرض أمام المجلس الأمني المصغر. وقال إن لبنان في هذا الاتفاق تحصل على كل ما طلبته.

ولاحقا أجرى بينيت عددا من النقاشات والتي فحص فيها الاتفاق على المستوى الأمني والسياسي، ومن المتوقع أن يصوغ موقفا واضحا أكثر حتى نقاشات المجلس الأمني الذي سيعقد لاحقا هذا الأسبوع. ويعتقد بينيت أنه توجد أهمية كبيرة لتسوية الموضوع وإتاحة عمل متواصل لإنتاج الغاز. موضوع فرض فيتو لم يتم حسمه بعد من ناحيته، رغم أنه ليس من المؤكد أنها ذات علاقة على الإطلاق، بسبب الإجراءات القضائية التي تجري ايضا ضد الاتفاق. وقصد بينيت بتصريحاته أنه في الاتفاق الأصلي جرى الحديث عن خلق خط حدودي رسمي ومعترف به، لكن في الاتفاق حاليا فإن الخط الحدودي ليس رسميا وإنما وضع راهن.

وفورا بعد انتهاء يوم الغفران، سيجري المجلس الأمني المصغر اجتماعا حول الاتفاق البحري مع لبنان، بينما أوضحت إسرائيل أن الاتفاق مقبول لديها، وللبنانيين يوجد عدد من التحفظات، والانتقاد حاليا حول المصادقة على اتفاق سياسي هام في فترة انتخابات وحكومة انتقالية، والتي تتوسع خارج حدود المعارضة.