تقرير: إسرائيل وتوتال إنرجي تجريان محادثات بشأن حقل غاز قبالة لبنان

"الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع توتال بموجبها لإسرائيل حصة من رسوم أي غاز تنتجه في قانا

أجرى مسؤول إسرائيلي كبير الإثنين خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس محادثات مع شركة توتال إنرجي بشأن تقاسم أرباح محتملة في المستقبل من عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة إسرائيل ولبنان، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز.

التنقيب عن الغاز في حقل قانا، المتنازع عليه من قبل البلدين المتجاورين المتحاربين، طالما كان في قلب الجهود التي توسطت بها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأحد إن مشروع الاتفاق الذي أعطاه البلدان إيماءات أولية يستلزم حصول إسرائيل على عائدات جزئية من التنقيب التجاري في المستقبل بموجب ترخيص لبناني في قانا، نفى لبنان يوم الاثنين دفع بيروت عائدات للدولة اليهودية، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون للمواطنين "لن تكون هناك شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته إن ليئور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، كان في باريس "للتحدث مع مسؤولين من شركة توتال".

وقال المصدر "الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع توتال بموجبها لإسرائيل حصة من رسوم أي غاز تنتجه في قانا".

وامتنعت شركة توتال إنرجي عن التعليق في رد على سؤال رويترز، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الخروج بأي تعليق.

يذكر أن رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت أعرب اليوم الاثنين عن تحفظه من الاتفاق الذي يجري العمل على توقيعه بين إسرائيل ولبنان، وبحسب القناة الإسرائيلية "13" قال بينيت خلال محادثات أجراها اليوم بأن الاتفاق الذي يدور الحديث عنه يختلف عن ذاك الذي اطلع عليه، وعن الذي عرض أمام المجلس الأمني المصغر. وقال إن لبنان في هذا الاتفاق يحصل على كل ما طلبه".

وبكل الأحوال فإنه بعد الخروج من عطلة يوم الغفران اليهودي الموافق بعد غدٍ الأربعاء، سيجري المجلس الأمني المصغر اجتماعا حول الاتفاق البحري مع لبنان، بينما أوضحت إسرائيل أن الاتفاق مقبول لديها، وللبنانيين يوجد عدد من التحفظات. وتتمحور الانتقادات التي خرجت عن حدود المعارضة هذه الأيام حول المصادقة على توقيع اتفاق سياسي هام في فترة انتخابات وحكومة انتقالية.