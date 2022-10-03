حالة تأهب قبيل يوم الغفران:فرض اغلاق كامل على الضفة الغربية ابتداء من الليلة

يأتي ذلك على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة ، سيتم فرض اغلاق ونشر 26 كتيبة اضافية في الضفة

قبيل يوم الغفران غدا الثلاثاء ، وعلى خلفية موجة العمليات، فإن الجهاز الأمني الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمنع كل عملية عدائية، ولذلك فإنه سيتم فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية ابتداء منذ منتصف الليلة ولن يسمح بدخول فلسطينيين إلى إسرائيل. قسم العمليات في هيئة الأركان الإسرائيلية أعلن أنه سيعزز القوات في يوم الغفران بـ26 كتيبة، حيث سيتواجد الآلاف من الجنود خلاله في الضفة الغربية وعلى خط التماس.

المهمة الأساسية لهذا القوات ستكون تعزيز وحماية الطرق المركزية قبل العيد ، وسيتم خلال يوم الغفران التواجد في المستوطنات وحمايتها. اضافة لذلك، ستركز جهود قوات الجيش على خلية "عرين الأسود" بمنطقة نابلس التي تقوم بعمليات إطلاق نار وتقوم بتوثيقها. قائد القسم، الجنرال عودد بسيوك، قال :"نحن نعمل ليلا نهارا للحد من العمليات العدائية، لا يوجد مدن لجوء في الضفة، سنصل لكل مكان يتطلب ذلك وسنقوم بما هو مطلوب وصحيح القيام به".

وفي غضون ذلك، أجرى الجيش الإسرائيلية الليلة الماضية عملية اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية اعتقل خلالها 16 مطلوبا، كما احبط عملية دهس في مخيم الجلزون قرب رام الله وتم تحييد المنفذين المحتملين.