بايدن"واشنطن تقف إلى جانب النساء الإيرانيات وجميع المواطنين الإيرانيين الذين تشكل شجاعتهم مصدر إلهام للعالم"

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة محاسبة كل المسؤولين الإيرانيين ودعم حرية الإيرانيين في التظاهر"، معربا عن قلق بلاده الشديد إزاء "تقارير استمرار العنف ضدّ جميع المتظاهرين بما فيهم الطلاب والنساء".

وقال بايدن "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب النساء الإيرانيات وجميع المواطنين الإيرانيين الذين تشكل شجاعتهم مصدر إلهام للعالم".

ومن جهته قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق إن "الولايات المتحدة منزعجة وغاضبة من حملة السلطات الإيرانية القمعية على الاحتجاجات الطلابية"

وأفادت وسائل إعلام حكومية ومنظمات غير حكومية، أمس الاثنين، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطلاب وقوات الأمن في إحدى الجامعات الكبرى في طهران، بعد أكثر من أسبوعين من بدء الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.

في ما اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الاثنين، "الولايات المتحدة وإسرائيل، بإثارة حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة"

ومن جهته أعرب حفيد مؤسس نظام الدمهورية الإسلامية الإيرانية حسن الخميني في بيان، عن أسفه للقمع الذي قامت به القوات الأمنية ضد الطلاب الجامعيين لا سيما استهداف جامعة شريف للتكنولوجيا، وقال "الاحتجاج يعكس حركة المجتمع وحياته بينما الشغب لا يثمر إلا تطرفاً وفوضى".

وأكد حسن الخميني على أن" إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي عقبة كبيرة أمام أي نوع من التفاهم والحوار"وتابع "الشعارات الحادة والغاضبة لن تثمر، وصحة خامنئي وسلامته لها علاقة عميقة بسلام الوطن وإصلاحه"