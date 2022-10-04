إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجدّدان الحوار لأول مرة منذ أكثر من عقد

كرر لابيد التزامه بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مشيرًا إلى أن القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل الموحدة"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الإثنين مع مندوبين من الاتحاد الأوروبي، وجدد الحوار الاقتصادي والسياسي مع الكتلة، بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.

كرر لابيد، خلال خطابه الافتراضي في الاجتماع الثاني عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التزامه بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكنه أشار إلى أن القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل الموحدة". وأضاف أمام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، "خلال العام الماضي، كان هناك أيضًا تغيير إيجابي في عملنا مع السلطة الفلسطينية، فنحن نعمل معها ونساعدها على تنمية اقتصادها".

وأشار إلى خطابه في أيلول/ سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه يعرب مرة أخرى عن "التزامي بحل الدولتين"، مضيفا: "لكن الفلسطينيين بحاجة إلى وضع حد للإرهاب والتحريض".

وحضر الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأخرى.

كما أشار لابيد إلى أن المجلس لم ينعقد منذ أكثر من عقد "لأسباب خاطئة". وتابع "حقيقة أننا نجتمع الآن هي تصحيح لخطأ تاريخي". "هذه علامة بارزة في تحسين علاقاتنا. العام الماضي كان عام تقدم واسع النطاق في علاقاتنا، وهناك العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها."

روج الاجتماع لسلسلة من المشاريع بين الدولة اليهودية والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم الشركات الإسرائيلية وتعاونها في المشاريع الممولة أوروبيًا، وتوقيع اتفاقية "تجوال البيانات" التي ستقلل بشكل كبير تكاليف الاتصالات، والاتفاقيات التي من شأنها السماح بتصدير المنتجات الزراعية العضوية إلى أوروبا واعتماد معايير من شأنها خفض تكلفة المنتجات.