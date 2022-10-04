وزير الخارجية المغربية يتهم إيران بتزويد البوليساريو بالطائرات المسيرة "لتقويض الأمن والسلم في المنطقة"

بوريطة:"إيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية"

وجه وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، اتهامات مباشرة إلى إيران "بتسليح الجماعات المتطرفة والكيانات الانفصالية داخل المنطقة العربية"من بينها جبهة البوليساريو بتسليمها الطائرات المسيرة عن بعد "الدرونز"بهدف "تقويض الأمن والسلم بالمنطقة"

وأكد بورطية على أن "اليمن صارت مجالا للتدخل الإيراني عبر ميلشيات الحوثيين"شأنها شأن "مجموعة من الدول العربية على غرار قصف إقليم كردستان العراق الذي يندد به المغرب والذي خلف ضحايا من المدنيين، كما تابعنا تدخلات في مجموعة من الدول الأخرى، سواء مباشرة أو عبر جماعات إرهابية ومسلحة، وعلى المجتمع الدولي أن يُحمل إيران مسؤوليتها في ما يحدث"

وأشار بوريطة إلى أن الجماعات المسلحة التي تقلق الدول العربية بوريطة لا تتمتع بالصفة الحكومية ولا مسؤولية قانونية لها، "وليسوا أطرافا في اتفاقيات نزع السلاح ولا في اتفاقيات استخدام الأسلحة، وبالتالي من عليه أن يتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي هي الدول التي تسلمهم هذه الأسلحة، وإيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية"

ومن جهته جدد كان وزير الخارجية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وقال"إننا نجدد موقف اليمن الثابت الذي عبرنا عنه مرارا، والذي يشكل موقفا أصيلا لليمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، قد اجتمع مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، بالرباط.

وشدد الوزير اليمني على أن أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء "لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".