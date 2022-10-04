لبنان يعترض على عدة نقاط في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أبرزها حزام الأمان

لبنان لن يوافق على عقد حفل توقيع رسمي في الناقورة، بما يتماشى مع رغبة إسرائيل والولايات المتحدة

أفادت صحيفة الأخبار أن القيادة اللبنانية وضعت ملاحظات على مسودة الاتفاق المزمع توقيعه بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأشارت إلى أن هذه الملاحظات تتمحور حول رفض لبنان تكوين حزام أمان يوضع تحت السيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى رفض الاعتراف بخط العوامات، وفقا للنشر في واينت.

كما يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية في الاتفاقية، ولن يجري مباحثات حول حدوده، لكنه في المقابل، سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد حدوده الدولية.

كما ذكرت الصحيفة أن لبنان لن يوافق على عقد حفل توقيع رسمي في الناقورة، بما يتماشى مع رغبة إسرائيل والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار الاتفاق على المستوى الإسرائيلي، في فترة حكومة انتقالية، جوبه بموجة احتجاجات اكتسبت غطاءً سياسيًا لا سيما أن إسرائيل تقترب من موعد انتخابات عامة في معركة قد تعيد المشهد السياسي إلى طريق مسدود.

كما أن رئيس المعارضة بينامين نتنياهو والذي يترأس أكبر كتلة برلمانية، وفق الاستطلاعات، والتي تنضوي تحتها الأحزاب اليمينية كافة قد أشار إلى أنه ليس ملزمًا باحترام ذلك الاتفاق بحال أقرته الحكومة الحالية برئاسة يائير لابيد.