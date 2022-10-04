بعد فشل تمديد الهدنة: مصير اليمن يلفه الغموض

تعهد المبعوث الخاص هانز جروندبرج "ببذل جهود دؤوبة" لتنشيط الهدنة التي انقضت يوم الأحد

سارع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يوم الإثنين لإحياء الهدنة التي استمرت ستة أشهر بعد أن أثار تفويت الموعد النهائي المخاوف من عودة الحرب ودفع جماعة الحوثي إلى إطلاق التهديدات ضد السعودية والإمارات.

وتعهد المبعوث الخاص هانز جروندبرج "ببذل جهود دؤوبة" لتنشيط الهدنة التي انقضت يوم الأحد، لا سيما نجاحها في خفض الاشتباكات بشكل حاد، منذ دخولها حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل.

ويقاتل الحوثيون المدعومون من إيران تحالفا مؤيدا للحكومة تقوده السعودية منذ 2015 في حرب خلفت مئات الآلاف من القتلى وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "أنتوني بلينكن جدد القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب باليمن، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، ويؤخر مرة أخرى بلا داعٍ تدشين مستقبل سلمي".

رفض الحوثيون خطة جروندبرج لتمديد الهدنة - التي كان من المقرر مبدئيًا أن تستمر شهرين وتم تجديدها مرتين، إلى نصف عام - وتوسيعها لتشمل مجالات اتفاق جديدة.

تضمن اقتراحه دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل مسلحي الحوثي، وتوسيع الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، والسماح بدخول المزيد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون أيضًا.

كما تضمن الاقتراح التزامات بنشر التفاصيل واستئناف عملية سياسية "شاملة" ومعالجة القضايا الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات العامة. لكن الحوثيين المتمركزين في الشمال، الذين سيطروا على صنعاء عام 2014 ويسيطرون على مساحات شاسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية، قالوا إن الاقتراح "لا يفي بمطالب الشعب اليمني ولا يؤسس لعملية السلام".

وقال المجلس السياسي الأعلى إن "الشعب اليمني لن ينخدع بالوعود الكاذبة"، مطالبا بعائدات من موارد النفط والغاز اليمنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين.

من جانبها، قالت إليزابيث كيندال، خبيرة الشرق الأوسط بجامعة كامبريدج، إنه لا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق. وأضافت خلال مقابلة الأحد في برنامج i24NEWS "الشرق الأوسط الآن": "تم التوصل إلى تمديدات واتفاقيات في اللحظة الأخيرة من قبل، وتم تجديد الهدنة مرتين في السابق". وتابعت: "وفي الحالتين تم الأمر في اللحظة الأخيرة.. يمكننا حتى التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بعد الموعد النهائي أو بعده بقليل".

ووجه وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، اتهامات مباشرة إلى إيران "بتسليح الجماعات المتطرفة والكيانات الانفصالية داخل المنطقة العربية" (في إشارة الى اليمن)، من بينها جبهة البوليساريو بتسليمها الطائرات المسيرة عن بعد "الدرونز"بهدف "تقويض الأمن والسلم بالمنطقة"