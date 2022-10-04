إسرائيل بأكملها تستعد لاستقبال يوم الغفران

بينما لا تعتبر القيادة في يوم الغفران محظورة قانونيا، إلا أن الإسرائيليين يمتنعون عن ذلك احترامًا لليوم المقدس

تستعد إسرائيل للدخول في استراحة مدتها 25 ساعة تبدأ مساء الثلاثاء في يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي، حيث تظل قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، وسط تصاعد العنف والهجمات من الجانب الفلسطيني.

يباشر المحتفلون اليهود صيامهم وصلاتهم التي ستمتد 25 ساعة بتمام الساعة 5:45 مساءً، في القدس وبتمام الساعة 6:01 مساءً، في تل أبيب. وينتهي الصوم الأربعاء الساعة 6:55 مساءً، و 6:57 مساءً على التوالي.

اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، سيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون حتى مساء الأربعاء، وكذلك من خلال الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي. كما سيتم إغلاق المعابر الحدودية وإعادة فتحها في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

كما ستتوقف وسائل النقل العام والحافلات والقطارات عن العمل حتى نهاية يوم الصيام. سيتم استئناف عمل الحافلات داخل المدن والنقل بين المدن تدريجياً، مساء الأربعاء.

مع اقتراب غروب الشمس يوم الثلاثاء، ستتوقف جميع عمليات البث الإذاعي والتلفزيوني المحلي. وستكون الطرق خالية إلى حد كبير من السيارات يوم الثلاثاء قبل غروب الشمس، كما هو الحال مع التقاليد الوطنية. وبينما لا تعتبر القيادة في يوم الغفران محظورة بموجب القانون، إلا أن الإسرائيليين يمتنعون عن القيام بذلك احترامًا لليوم المقدس.

يُعد يوم كيبور أحد أكثر أيام السنة ازدحامًا بخدمات الطوارئ، مع انتشار مئات الأطباء والمسعفين الإضافيين وسيارات الإسعاف والمتطوعين في جميع أنحاء البلاد.

إلى جانب الجفاف ومضاعفات الصيام، تنبع معظم حالات الطوارئ المسجلة في يوم كيبور من حوادث الطرق حيث يستغل عشرات الآلاف من الأطفال والمراهقين الشوارع الخالية من السيارات لركوب الدراجات. ناهيك عن إصابات أخرى شائعة بين الأطفال لا سيما أولئك الذين يتركون دون مراقبة، خارج المعابد.

في العام الماضي، قُتل صبي يبلغ من العمر 12 عامًا بشكل مأساوي على يد سائق مخمور أثناء ركوب دراجته، وأصيب صبي يبلغ من العمر 11 عامًا بجروح خطيرة في حادثة منفصلة.

على الصعيد الميداني، سيفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو إجراء احترازي متبع خلال الأعياد اليهودية والإسرائيلية.

يقول مسؤولون أمنيون إنهم تلقوا أكثر من 80 تحذيرًا أو معلومات حول هجمات محتملة، في حين أن القوات الإسرائيلية هي هدف متكرر لإطلاق النار وجميع أنواع العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما استهدفت عمليات إطلاق نار مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.

وبحسب معلومات القناة 13 يوم الاثنين، ستتلقى 26 كتيبة عسكرية متمركزة في الضفة الغربية وعلى طول السياج الأمني تعزيزات في يوم الغفران.