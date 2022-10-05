بعد بث برنامج على التلفزيون السويدي،اعتبرت أنقرة "إهانة" لأنه يحتوي على تصريحات وصور مهينة لأردوغان وتركيا"

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء السفير السويدي لدى أنقرة ستافان هيرستروم، بعد بث برنامج على التلفزيون السويدي الرسمي اعتبرت أنقرة "إهانة" لأنه يحتوي على تصريحات وصور مهينة للرئيس رجب طيب إردوغان ولتركيا"، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويطغى التوتر على العلاقات بين أنقرة وستوكهوم، بينما تهدّد تركيا منذ منتصف أيار/مايو المنصرم بمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تهديده، السبت المنصرم، بأنه قد يحول دون قبول عضوية السويد وفنلندا في الحلف الأطلسي، طالما لم "يف" البلدان بالوعود التي أطلقاها. ويتهم إردوغان السويد وفنلندا بحماية حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذين تعتبرهما انقرة ارهابيين.

من المقرّر أن يزور وفدٌ سويدي تركيا هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات،محورها تسليم عشرات المعارضين إلى أنقرة، ومعظمهم من المسلّحين الأكراد أو من حركة فتح الله غولن، ويأتي ذلك بعدما عُقد اجتماع ثلاثي في نهاية آب/أغسطس في فنلندا.

وكانت 28 دولة عضوا - من أصل 30 - في التحالف الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، قد صادقت على عضوية السويد وفنلندا، فيما لم تعط المجر وتركيا موافقتهما النهائية.