إسرائيل: نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى خلال يوم الغفران

نتنياهو شعر بتوعك أثناء صلاة يوم الغفران في الكنيس، وقد خضع لسلسلة من الفحوصات وأصبح الآن على ما يرام"

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى وخضع لفحوصات طبية بعد أن شعر بتوعك أثناء صلاة يوم الغفران، بحسب ما أفاد مكتبه في بيان، اليوم الأربعاء. وفي تغريدة، تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لزعيم الليكود نتنياهو "الشفاء العاجل"

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو شعر بتوعك أثناء صلاة يوم الغفران في الكنيس، وقد خضع لسلسلة من الفحوصات في الكنيس، وكانت طبيعية وأصبح الآن على ما يرام".وأضاف أنه "سيخضع لمزيد من الفحوصات في مركز شعاري تسيديك الطبي في القدس لإزالة أي شك".

وأكد مكتب نتنياهو فب بيان ثان، على أن "نتنياهو كان صائما في ذلك الوقت الذي شعر فيه بتوعك، ووفقا لتقرير إذاعة هيئة البث الرسمين الإسرائيلية "كان" فقد "عانى من آلام في الصدر"

ومن جهته قال المتحدث باسم المركز الطبي شعاري تسيديك يوسي غوتسمان في بيان، إن "رئيس الوزراء السابق نتنياهو بشكل مستقل إلى مركز شعاري تسيديك الطبي بعد أن لم يكن على ما يرام في نهاية صوم يوم الغفران" وتابع البيان"فور وصوله، خضع لتقييم وسلسلة من الاختبارات الشاملة، وكلها كانت طبيعية" وأضاف"شعر نتنياهو بحالة جيدة وبعد التشاور تقرر أن يمضي الليلة للمراقبة"