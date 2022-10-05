إسرائيل: هجوم على سيارة بها ركاب عرب أثناء قيادتها في بات يام خلال يوم الغفران

إخراج أحد ركاب السيارة من الحشد ونقله إلى مركز الشرطة المحلي قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج،

تعرض خمسة رجال كانوا على متن سيارة في يوم الغفران في بلدة بات يام الساحلية للهجوم وقلب حشد من الناس سيارتهم، بعد وقت قصير من بدء يوم الغفران، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "السائق والركاب جميعهم من العرب جنوب البلاد".

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وإخراج أحد ركاب السيارة من الحشد ونقله إلى مركز الشرطة المحلي قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في ما تمكن رجلان آخران من الفرار بعد إصابتهما ونجا الاثنان الآخران"

وبحسب موقع "واللا" الإخباري، "زعم المهاجمون أن الرجال وصلوا إلى المدينة بهدف متعمد لزعزعة هدوء يوم الغفران، حيث تكون غالبية الطرق خالية من السيارات في هذا اليوم حسب التقاليد الوطنية"