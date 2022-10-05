الضفة الغربية: إسرائيل تعتقل عضوا من حماس مشتبها به بتنفيذ عملية عدائية في مداهمة يوم الغفران

"نفذ عملية اعتقال عمران المشتبه في ضلوعه في هجوم على حافلة مدرسية يهودية وسيارة أجرة لتلاميذ من ذوي الاحتياجات

ألقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القبض على فلسطيني (سلمان عمران 35 عاما) خلال مداهمة في الضفة الغربية يوم الغفران يشتبه في علاقته بحركة حماس وتنفيذ عملية عدائية على إسرائيليين قبل أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نفذ "عملية اعتقال عمران المشتبه في ضلوعه في هجوم على حافلة مدرسية يهودية وسيارة أجرة لتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة الغربية الأحد المنصرم".

واستهدف الجنود منزل عمران بعد معلومات استخبارية دقيقة، ورد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية بعد أن أطلق النار على القوات أثناء تحصينه في الداخل. وفي رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمران إنه اشتبك في معركة بالأسلحة النارية مع جنود إسرائيليين ودعا آخرين لمساعدته.

وفي السياق أفاد شهود عيان ان "عشرات المسلحين الفلسطينيين اطلقوا النار على القوات الاسرائيلية في محاولة لاحباط اقتحامها، لكن بعد ساعات من الاشتباك، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن جنود إسرائيليين يرافقون عمران إلى خارج المنزل.

وقال باسم عم عمران لوكالة رويترز إنه أقنع ابن أخيه بتسليم نفسه بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية قنبلة يدوية على منزل العائلة المكون من عدة طوابق وبدأت في إسقاطه بالجرافة.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه "خلال الاشتباك، قُتل الفلسطيني علاء زغل (21 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية، وأصيب ستة آخرون على الأقل - بينهم صحفيان - بنيران إسرائيلية وعولج العشرات من استنشاق الغاز المسيل للدموع"