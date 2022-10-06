ترسيم الحدود البحرية: المجلس الأمني المصغر في حكومة لابيد يبحث اليوم بنود الاتفاق ولبنان يرى فيه ضمانة لمنع حرب قادمة

ميقاتي: "ما يهمني هو تفادي حرب في المنطقة وتوحد الموقف اللبناني

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي صباح الخميس إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن "يمنع حربًا أكيدة في المنطقة"، وأوضح خلال حديث له مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "إن المباحثات الثنائية ركزت على توحد الموقف اللبناني بشأن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل".

وأضاف "ما يهمني هو تفادي حرب في المنطقة وتوحد الموقف اللبناني، وفقا لصحيفة الغد.

يشار إلى أن لبنان أعلن الثلاثاء عن تقديمه لواشنطن قائمة بالتعديلات التي يراها ضرورية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إنه قدم لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت.

وفي الوقت نفسه، قال مارك أيوب الزميل المشارك في معهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية في بيروت إن "الاتفاق يمثل خطوة إلى الأمام لكن هذا لا يعني أن لبنان أصبح بالفعل دولة منتجة للغاز أو النفط."

وقال خبير الطاقة لوكالة فرانس برس، نحن نتحدث عن جدول زمني من خمس إلى ست سنوات لرؤية بوادر الغاز الأول "هذا بحال تم العثور على مكامن صالحة تجارياً".

إسرائيليًا، بالرغم من تضارب الآراء حول ضرورة التوقيع على اتفاق من هذا القبيل في وقت تواجه البلاد فيه عدم استقرار سياسي على خلفية الانتخابات المتكررة وعدم القدرة على تشكيل حكومة قوية ومتفق عليها، أفيد أن المجلس الأمني المصغر في حكومة يائير لابيد، سيراجع اليوم الخميس، الاتفاق بكامل بنوده وسط تصريحات لمسؤول سياسي كبير بأنه إذا طالب اللبنانيون بتغييرات جوهرية فلينسوا الموضوع برمته"، وفق النشر في واينت.