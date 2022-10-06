رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يرفض تعديلات لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وأوضح رئيس الوزراء لابيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل وإن بثمن تقويض الاتفاق

فور استلامه مسوّدة التعديلات التي أعرب لبنان عن رغبته بإضافتها إلى صلب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، صباح اليوم الخميس، أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن لبنان أدخل في الواقع، تعديلات جوهرية على بنود الاتفاق ما دفعه إلى الإيعاز إلى الطاقم المفاوض برفضها جملة وتفصيلا.

وأوضح رئيس الوزراء لابيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا.

وأضاف المسؤول الكبير أيضًا أن "إسرائيل ستباشر عملية إنتاج الغاز من منصة كاريش في أقرب وقت ممكن. إذا حاول حزب الله أو أي شخص آخر الإضرار بمنصة كاريش أو تهديدنا - ستتوقف المفاوضات على الخط البحري على الفور وسيتعين على حسن نصر الله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين سبب عدم امتلاكهم لمنصة غاز ومستقبل اقتصادي".

يذكر أن المجلس الأمني المصغر كان ينتظر الالتئام خلال اليوم للاطلاع على فحوى الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه، والذي تم التوصل إلى مسودته عبر مساعي الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، لكن الآمال تبددت اليوم، على ما يبدو، على ضوء الزج بتعديلات جوهرية من جانب الطرف اللبناني، على مسودة الاتفاق الذي نال في السابق رضا لابيد نفسه.

ولم يتأخر الرد من جانب رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي قال معقبا على تجميد المفاوضات مع الجانب اللبناني: نصر الله هدّد ولابيد تراجع. فقط الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعله ينسحب من اتفاقية الاستسلام في الوقت الحالي".

وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، ورئيس وزراء متمرس وقوي يقاوم الضغط ولا ينحني بوجه التهديدات. لن ندع إسرائيل تستسلم لنصر الله. على أي حال، فإن هذه الاتفاقية غير القانونية، التي تم التوصل إليها دون موافقة الكنيست، لن تكون ملزمة لنا. علمًا أن نتنياهو سبق وأن أكد أنه بحال فوزه في الانتخابات الوشيكة فإن الاتفاق لن يكون ملزما لحكومته.