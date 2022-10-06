أكراد العراق يتضامنون مع أشقائهم في إيران ويحملون لواء الكفاح من أجل حقوقهم

لحقت بالمعارضة اتهامات إيرانية بالتواطؤ في "أعمال شغب" خلال الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة على ضوء مقتل أميني

بينما تعصف التظاهرات بإيران، قصفت طهران إقليم كردستان العراق مستهدفةً المعارضة الكردية الإيرانية المنفيّة منذ عقود والتي تكافح ضدّ تهميش الأقلية الكردية في بلدها والتمييز الذي تواجهه.

وتصنّف الجمهورية الاسلامية التنظيمات المسلّحة الكردية التي تتواجد في العراق منذ ثمانينات القرن العشرين، بأنّها "إرهابية" وتتهمها بشنّ هجمات على أراضيها.

ومؤخرا طالت تلك المعارضة اتهامات إيرانية بالتواطؤ في "أعمال شغب" خلال الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي اكتسحت طهران والعالم منذ منتصف أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

ويرى عادل بكوان مدير المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق، أنه كان لا بدّ من "إيجاد عدو"، مشيرا إلى أن "الحلقة الضعيفة التي يمكن ضربها دون عواقب أو ضوابط، هم الأكراد".

وفي 28 أيلول/سبتمبر، تعرّض إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، لوابل من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مواقع للتنظيمات الكردية الإيرانية، أسفرت عن 14 قتيلاً و58 جريحاً، بينهم مدنيون وأطفال.

وتجمع روابط تاريخية بين إقليم كردستان العراق وكردستان إيران في شمال غرب البلاد إذ يتحدّث سكان المنطقتين اللهجة الكردية نفسها وكثر من بينهم لديهم أهل وأقرباء من طرفي الحدود.

كما أنّ مسعود بارزاني أحد أهم مؤسسي إقليم كردستان العراق، ولد في أوّل "دولة كردية" نشأت في إيران في العام 1946، حيث قدّم والده الدعم لجمهورية مهاباد التي لم تدم سوى عام واحد قبل أن تسقطها القوات الإيرانية حينها.

يشير الباحث في جامعة السليمانية هردي مهدي ميكه إلى التمييز ضد الأقلية الكردية في إيران كذلك، موضحا أنه حتى في المحافظات التي يشكلون فيها غالبية "لا يشارك الأكراد في السلطات المحلية".

ويشرح أن "المناطق الكردية هي الأكثر فقراً من حيث النمو الاقتصادي والبطالة". ويؤكد أن "فرص العمل قليلة جدا في المناطق الكردية و السبب الأول هو أن الحكومة لا تهتم بهذه المناطق".

ويعبر عمال أكراد إيرانيون بشكل يومي الحدود بحثاً عن عمل بأجر يومي أعلى مما يتقاضونه في بلدهم الذي يعيش أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات الأميركية. و بعد موجة التظاهرات الأخيرة يتأمل هردي مهدي ميكه بالتغيير ولو كان نسبياً، ويقول "فيما يتعلق بالحقوق المدنية لن تتمكن إيران من العودة إلى ما قبل" وفاة مهسا أميني.