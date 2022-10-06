تحقيق للجيش الإسرائيلي يؤكد أن قواته لم تتسبب في مقتل ريان سليمان (سبع سنوات)

يظهر التحقيق أنه طوال الوقت الذي كانت فيه القوة في القرية، لم يتم استخدام أي وسيلة قتالية من أي نوع

قال الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، إنه لا توجد علاقة بين نشاط الجيش في خربة الدير في الضفة الغربية يوم 30 أيلول\ سبتمبر المنصرم وبين مقتل الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7 سنوات في ذلك اليوم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي إنه على الرغم من وصول مقاتلين من الجيش الإسرائيلي إلى منزل عائلة سليمان، تم الحديث مع رب العائلة "بطريقة محترمة" وفي النهاية غادرت القوات المكان.

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي، المتوافق مع الرواية الأصلية للجيش عن القضية، أنه خلال نشاط روتيني للجيش الإسرائيلي لحماية طريق رئيسي، قام بعض المشتبه بهم بإلقاء الحجارة على المقاتلين ودخلوا قرية خربة الدير. وخلال عمليات التفتيش، تنقل قائد السرية بين عدة بنايات للتعرف على المشتبه بهم، وفي أحد المنازل تعرف على رب الأسرة من نافذة منزله، ونادى عليه ليأتي إلى باب المنزل مع أطفاله للاستجواب.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، وصل الأب إلى الباب مع اثنين من أطفاله، ولا يمكن تحديد ما إذا كان ريان بينهم. وأثناء خروج القوات من القرية، مرت بهم سيارة مع رب الأسرة نفسه يحمل طفلًا على حجره، واستمرت السيارة في السير دون تأخير، وبعد فترة، أدرك قائد القوة أنه ثمة سيارة اسعاف دخلت القرية وغادرت دون اي ازعاج ".

وقال الجيش الإسرائيلي: "يُظهر التحقيق أنه طوال الوقت الذي كانت فيه القوة في القرية، لم يتم استخدام أي قوة أو أي وسيلة قتالية من أي نوع على الإطلاق (لا بأسلحة نارية ولا بوسائل لتفريق المظاهرات)، كما ولم يتم العثور على أي دليل على سقوط رايان أو حدوث أضرار مادية نتيجة لأشتباكات ".

تم تحديد وفاة ريان سليمان في مستشفى بيت جالا، وقال أخصائي طب الأطفال الدكتور محمد إسماعيل، ان الصبي كان بصحة جيدة وليس لديه أي أمراض مزمنة. وأفادت التقارير أن "السيناريو الأكثر منطقية هو أن الطفل كان تحت الضغط، وكان لديه إفراز مفرط من الأدرينالين، مما أدى إلى زيادة معدل ضربات القلب وبالتالي ادى لسكتة قلبية".