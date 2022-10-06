تركيا تعين سفيرا جديدا لها لدى إسرائيل

جاء ذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان.

بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا وإسرائيل، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا جديدا لبلاده لدى إسرائيل، جاء ذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان.

وقال مسؤولان تركيان لموقع Middle East Eye، "أطلع وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على إحاطة شاكر أوزكان تورونلار الليلة المنصرمة كجزء من جولة جديدة من التعيينات في الدول الأجنبية"

و شغل شاكر أوزكان تورونلار سابقا منصب القنصل العام لتركيا لدى إسرائيل بين عامي 2010 و 2013. كما شغل منصب سفير لدى السلطة الفلسطينية وبنغلاديش والهند.

ولم يتم تعيين سفير إسرائيلي في أنقرة منذ عام 2018، ثم تولت ليليان تسيير مصالح إسرائيل هناك بدءا من عام 2021.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد منح لشاكر أوزكان تورونلار، "وسام نجمة القدس في عام 2013 لمساهمته في العلاقات الفلسطينية التركية"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المنصرم، وهو الأول من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي وزعيم تركي منذ عام 2008، في نهاية عملية استمرت عامًا وشهدت تقارب البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

وفي أغسطس/آب المنصرم، أعلنت إسرائيل وتركيا عودة التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وعودة سفراء البلدين، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في الأشهر المنصرمة، مع تبادل الزيارات لكبار مسؤولي البلدين.