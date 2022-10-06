تقرير لمنظمة العفو الدولية: 82 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرات زاهدان في إيران

"منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) التي تتخذ من النروج مقرا لها، إن "أكثر من90 شخصًا بينهم سبع نساء قتلوا"

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الخميس، أن "82 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرات زاهدان في إيران"منذ 30 سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقالت العفو الدولية، إن "قوات الأمن الايرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا بينهم أطفال، واصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار" على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه "قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات"، وتابعت "إيران تنشر روايات كاذبة في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن قتلى التظاهرات"، وذلك حسبما أوردته فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ومن جهتها قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) التي تتخذ من النروج مقرا لها، إن "أكثر من90 شخصًا بينهم سبع نساء قتلوا في حملة القمع"

والنساء اللواتي قُتلن لم تكن لديهن خبرة سابقة في النشاط السياسي، حسب أقاربهن، وخرجن إلى الشوارع من أجل حركة يعتقدن أنها قد تجلب بصيص أمل غير مسبوق.

وتقول المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند في واشنطن رؤيا بوروماند لوكالة فرانس برس "كانت النساء في طليعة هذه الحركة وأول احتجاج نظمته نساء كرديات".

ويواصل الإيرانيون وخاصة طلاب الجامعات، تظاهرتهم المنددة بقمع السلطات، وخاصة في جامعات العاصمة، و لجأ الطلاب إلى مختلف الوسائل التعبيرية، للتعبيرعن تنديدهم بقمع المتظاهرين، بعد 19 يوما من الاحتجاجات تنديدا بمقتل مهسا أمينى والتي تبلغ من العمر حوالي 22 عاما، وكانت مهسا أميني في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وتوفيت شابة إيرانية بعد دخولها في غيبوبة بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق في طهران، وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها وإحضارهم أمام القضاء.