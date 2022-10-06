الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لأي سيناريو مع حزب الله

طلب غانتس الاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال، هجومياً ودفاعياً، بالنظر إلى تقدم المفاوضات بشأن الحدود البحرية

أمر وزير الأمن الإسرئايلي بيني غانتس، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لأي سيناريو مع حزب الله، حيث يبدو أن جهود التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قد "تقلصت".

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي: "طلب وزير الأمن من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال، هجومياً ودفاعياً، بالنظر إلى تقدم المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وقام غانتس بتقييم الوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين بعد أن قالت إسرائيل إنها "لن تقبل التعديلات اللبنانية على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة"

واستشاط زعماء بلدات شمال البلاد غاضبين من إعلان غانتس: "كيف يعلن كل هذا في وسائل الإعلام دون أي تنسيق معنا؟ السكان في حالة هستيرية لأنهم لم يتلقوا تعليمات! هذا تصرف غير مسؤول".

ويأتي أمر وزير الأمن في الوقت الذي قال فيه مفاوض لبناني لوكالة "رويترز" إن "مسودة اتفاقية الحدود البحرية مع إسرائيل في مرحلة حاسمة".

وقال نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، لوكالة الانباء انه لن يرد الا على التصريحات الرسمية وليس على التقارير الاعلامية حول موقف اسرائيل.وأضاف أن الاتفاقية "اكتملت بنسبة 90 في المئة، لكن الـ 10 في المئة المتبقية يمكنها أن تنجح أو تكسر كل شيء" ، مضيفًا أنه "على اتصال دائم بالوسيط الأمريكي عاموس هوشتاين"

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "إسرائيل رفضت التغييرات التي طلبها اللبنانيون على الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة"