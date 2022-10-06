حراك نسائي إسرائيلي ينظم مسيرة في القدس تضامنا مع النساء الإيرانيات

رفع المشاركون في المسيرة عدة لافتات بالعبرية والإنجليزية والفارسية دعما للمحتجين الإيرانيين

تجمع وسط مدينة القدس في حديقة الاستقلال، اليوم الخميس، حراك نسائي إسرائيلي (أكثر من 100 مشارك ومشاركة) للتعبير عن تضامنهم مع النساء الإيرانيات اللواتي يقدن الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.

ورفع الإسرائيليون المشاركون في المسيرة عدة لافتات بالعبرية والإنجليزية والفارسية دعما للمحتجين الإيرانيين ورددو شعار "المرأة .. الحياة .. الحرية".

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم وأحد منظمي المسيرة "لسنا ضد الشعب الإيراني، نحن ضد النظام الإيراني الذي يقتل النساء ويحرمهن من حريتهن".وأضافت"نحلم باليوم الذي تستطيع فيه إيران الانضمام إلى جيرانها في اتفاقيات إبراهيم وإحلال السلام مع إسرائيل".

ويوجد في إسرائيل عشرات الآلاف من اليهود الإيرانيين أو المولودين لأبوين إيرانيين، ولا تزال اللغة الفارسية اللغة التحدث بها في العديد من العائلات.

وكانت إيران مسرحًا للعديد من الاحتجاجات منذ وفاة شابة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا ، مهساءه أميني ه، في 16 سبتمبر / أيلول المنصرم ، بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية. لإجبار النساء على تغطية شعرهن في الأماكن العامة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) التي تتخذ من النروج مقرا لها، إن "أكثر من90 شخصًا بينهم سبع نساء قتلوا في حملة القمع"، بينما قدرت السلطات الإيرانية عدد القتلى بنحو 60، بينهم 12 من أفراد قوات الأمن. ذكرت السلطات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وأفرج عن أكثر من 620 في محافظة طهران وحدها.

في ما أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الخميس، أن "82 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرات زاهدان في إيران"منذ 30 سبتمبر/أيلول المنصرم.