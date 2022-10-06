زياد النخالة:"نجدد تحالفنا مع إيران وسوريا وحزب الله وكل من يقف مع قضيتنا"

دعا النحالة إلى "ضرورة وحدة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، على امتداد العالم العربي والإسلامي والدولي"

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء اليوم الخميس، "نجدد تحالفاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وحزب الله، والشعب اليمني، وسوريا، وكل من يقف مع قضيتنا"

ودعا النحالة إلى "ضرورة وحدة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، على امتداد العالم العربي والإسلامي والدولي لمواجهة إسرائيل" وأكد على "بذل أقصى جهد من أجل القيام بأوسع تحالف للمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية".

وكان النخالة يتحدث في كلمة مركزية بمهرجانات متعددة أقامتها حركة الجهاد في غزة وجنين وبيروت ودمشق وصنعاء، مساء الخميس، في ذكرى انطلاقة الحركة الـ 35، التي تصادف اليوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وبحضور حاشد في القطاع.

وعرضت الحركة خلال المهرجان في غزة "راجمات صواريخ جديدة أدخلتها الخدمة العسكرية، وعلقت صورا لشهداء الضفة الغربية" وقال النخالة إن "من أوجب الواجبات اليوم تعزيز وحدتنا الفلسطينية، وتكاملنا مع إخواننا الذين يشبهوننا، والذين يحملون همومنا، وهموم شعبنا، وقضيتنا العادلة التي هي قضيتهم".

وحذر النخالة من أن "إسرائيل وبدعم أميركي تحقق إنجازات حيث أضحت القدس تهود والاستيطان يسيطر على الضفة الغربية، ويزداد عدد الدول والعواصم التي تقيم علاقات مع إسرائيل".

ومن جهته قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن حركته وحركة الجهاد في "حالة وحدة واستراتيجية ومنهج واحد"، مشدداً على أنّ "أي خلافات تقع بين الحركتين هامشية ويتمّ تجاوزها".

وأشار العاروري إلى أن "تعاظم حركة الجهاد هو تعاظم لكل الشعب الفلسطيني، فنحن يد بيد نسير في هذا الطريق حتى تحقيق النصر"، مشيراً إلى "وجود توافق بين الحركتين على منهج وطني بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، بمرجعية وطنية وسياسية وإسلامية، ووسائل الكفاح والنضال ومركزية القضية"