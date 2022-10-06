متحدث في مجلس الأمن القومي الأمريكي حول الاتفاق الإسرائيلي اللبناني: "ملتزمون بحل"

المتحدة "ستبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين واللبنانيين، نحن في مرحلة حرجة في المفاوضات"

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلى المفاوضات من أجل اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وقال إن "الوسيط الرئاسي الخاص عاموس هوكشتين يواصل مشاركته المكثفة لإنهاء المناقشات حول تحديد الحدود البحرية بين البلدين"

كما أشار المتحدث الى ان الولايات المتحدة "ستبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين واللبنانيين، نحن في مرحلة حرجة في المفاوضات وتم تقل الفجوات. وما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل وسط".

أمر وزير الأمن الإسرئايلي بيني غانتس، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لأي سيناريو مع حزب الله، حيث يبدو أن جهود التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قد "تقلصت".

واجتمع مجلس الوزراء السياسي - الأمني المصغر ​​بعد ظهر اليوم (الخميس) لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة لبحث التعليقات اللبنانية على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.

اعترف عدد من الوزراء بأنهم تركوا المناقشة في حيرة من أمرهم: فمن ناحية ، هناك حديث عن الاستعداد للتصعيد - ومن ناحية أخرى ، فإن المفاوضات لم تنتهي بالكامل.

وأوضح رئيس الوزراء لابيد أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا.