ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان/ أيليلت شاكيد لـi24NEWS : "لن نستسلم لأي تهديد من نصرالله"

وزيرة الداخلية الإسرائيلية:"ما يجب قوله هو أنه يجب استغلال الغاز من منصة كاريش وأنها تحت السيطرة الإسرائيلية"،

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد لـ i24NEWS، اليوم الخميس، إنه "يجب على إسرائيل ألا تستسلم لأي تهديد من حزب الله اللبناني بشأن اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل وجارتها الشمالية"

وردا على سؤال حول المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال شاكيد إنها ستحضر اجتماعًا قريبًا للحصول على مزيد من المعلومات.

وأكدت شاكيد، في إشارة إلى حقل غاز كاريش، على أنه "بمجرد حصولنا على جميع التفاصيل، سأعبر عن نفسي بشأن المزايا، لكن ما يجب قوله هو أنه يجب استغلال الغاز من منصة كاريش وأنها تحت السيطرة الإسرائيلية"، في إشارة إلى حقل غاز كاريش. في البحر الأبيض المتوسط..

وعن انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بشدة أي اتفاق مع بيروت بشأن الحدود البحرية، قالت شاكيد إنه "سيحترمها رغم كل شيء إذا أصبح رئيسا وزراء إسرائيل مرة أخرى"

ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المزنمع تنظيمها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، شددت شاكيد على أنه بدون حزبها "البيت اليهودي"، لن تكون هناك كتلة يمينية، مستشهدة باستطلاع جديد صدر اليوم الخميس أشار إلى أن الحفاظ على ترشيحها سيكون مفيدًا لنتنياهو.

ووقالت شاكيد"بدون البيت اليهودي ستزداد قوة الكتلة اليسارية، البيت اليهودي هو الحل لتشكيل حكومة يمينية. لا يمكن أن تكون هناك حكومة بدوننا"وأكدت على أن "مصلحة المعسكر الصحيح هي أننا نجتاز عتبة الحسم"