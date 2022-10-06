شركة "انرجيان" تعلن عن اكتشاف حقل جديد للغاز في المياه الإسرائيلية

اكتشاف غاز جديد في خزان هيرميس الواقع جنوب كريش وهو داخل المياه الإقليمية لإسرائيل

أعلنت شركة Energian المالكة لخزانات كريش-تانين، اليوم الخميس، في تقرير للبورصة، عن اكتشاف غاز جديد في خزان هيرميس الواقع جنوب منصة كريش وهو داخل المياه الإقليمية لإسرائيل. بحسب ما نشر موقع "معاريف" الاسرائيلي.

وتم العثور على 7-15 مليار متر مكعب (مليار متر مكعب) في الخزان، هذه ليست كمية كبيرة بشكل خاص، ولكن لها إمكانات تجارية ويمكن أن تشهد على وجود غاز إضافي في المنطقة. للمقارنة، تستهلك إسرائيل 12-13 مليار متر مكعب في عام واحد.

وذكرت Energian أيضًا أن سفينة الحفر Stena، التي عثرت على الغاز في Hermes في المربع 31، ستعود الآن إلى المربع 12 (المعروف باسم Olympus) للحفر في هيكل زيوس. وتتوقع Energian اكتشاف 10-12 مليار متر مكعب في خزان زيوس وسيساعد الحفر في الخزان في تقدير كميات الغاز في الكتلة بأكملها، والتي تقدر حاليًا بـ 58 مليار متر مكعب.

قد تشجع اكتشافات الغاز الإضافية المزيد من الشركات الدولية على البحث عن الغاز في المياه الإقليمية لإسرائيل من أجل إنتاجه. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية لا تسمح بتصدير كل الغاز وتتطلب من الشركات ربط الخزانات بإسرائيل وتصدير نسب معينة فقط من الاكتشافات.

تثير هذه السياسة نقاشًا عامًا حيويًا فيما يتعلق بمسألة تصدير الغاز من إسرائيل، ويعتقد العديد من الأطراف في صناعة الغاز، وكذلك المسؤولين في وزارة الطاقة، أنه من أجل تشجيع الشركات على البحث عن الغاز في إسرائيل، يجب تغيير السياسات وتسهيل الصادرات، على الأقل من الخزانات الجديدة مثل الخزانات الموجودة الآن. ويدعي آخرون أنه يجب الحفاظ على الغاز الإسرائيلي للأجيال القادمة، وأن اكتشافات الغاز في إسرائيل لا يتوقع أن تصل إلى كميات كبيرة قد تجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة إنرجيان في إنتاج الغاز من خزان كريش خلال الأيام المقبلة، على خلفية الصراع مع حزب الله وتهديداته. ويقدر حجم خزان كريش بحوالي 39 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصوله بالكامل إلى الاقتصاد المحلي. في إسرائيل أوضحوا أن الإنتاج سيبدأ حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاق مع لبنان.