مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى أول قرار تقوده إسرائيل

الموافقة على مبادرة مكافحة التنمر عبر الإنترنت بالإجماع بمشاركة الأرجنتين وألمانيا واليونان و60راعيا إضافيا

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى، اليوم الخميس، قرارا تقوده إسرائيل، وتمت الموافقة على مبادرة مكافحة التنمر عبر الإنترنت بالإجماع. وقد شاركت في قيادتها الأرجنتين وألمانيا واليونان وضمت 60 راعياً إضافياً.

ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء مناقشة حول التنمر الإلكتروني على الأطفال في الدورة 54 للمجلس (حاليًا 51) وتقرير حول مكافحة التنمر الإلكتروني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة في جنيف بتبني الاقتراح على تويتر ، وكذلك المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز ، الذي وصفه بأن "دبلوماسية إسرائيل في أفضل حالاتها" وتعهد بمواصلة العمل مع الشركاء "لتحسين حقوق الإنسان. حول العالم."

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى المنظمة المكونة من 47 عضوا ومقرها جنيف بسويسرا بالتحيز ضد إسرائيل منذ سنوات.

أولئك الذين يزعمون التحيز ضد إسرائيل يشيرون إلى هوس متصور حول الدولة اليهودية، بما في ذلك حقيقة أن المجلس قد أصدر قرارات تدين إسرائيل أكثر من بقية العالم مجتمعة.

وكان المجلس في مايو/أيار من العام الماضي، قد شكل "لجنة تحقيق" مفتوحة العضوية في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وتشكلت اللجنة في أعقاب التصعيد الذي استمر 11 يوما بين غسرائيل والفصائل الفلسطينية.