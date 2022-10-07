نائب زعيم داعش في سوريا ومسؤول كبير آخر قُتلا في هجوم أمريكي

تم القضاء على الاثنين في هجوم شنته القوات الجوية الأمريكية في شمال البلاد الليلة الماضية

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) الليلة (بين الخميس والجمعة) مقتل أبو هاشم الأموي نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وعضو بارز آخر في التنظيم.

وتم القضاء على الاثنين في هجوم شنته القوات الجوية الأمريكية في شمال البلاد الليلة الماضية وصفته القيادة المركزية بـ "الناجح". ويشير تقييم أولي للجيش الأمريكي إلى عدم إصابة مدنيين أبرياء في العملية. وأضاف قائد القيادة الجنرال مايكل "إريك كوريلا" أنه لم تتضرر أي قوات عسكرية في العملية ولم تتضرر أي ممتلكات.

ووصف كوريلا أهمية العملية بأن "القضاء عليهم سيحد من قدرة الدولة الإسلامية على زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بقواتنا وحلفائنا. وأضاف أن "قواتنا ستبقى في المحافظة لضمان استمرار هزيمة الدولة الإسلامية".

ويصاحب هذا الهجوم عملية برية أمريكية غير عادية نفذت قبل ساعات قليلة، حيث تم القضاء على مسؤول كبير آخر في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، راكان وحيد الشمري، الذي كان معروفًا بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين في التنظيم. وأفادت التقارير السورية بأنه قتل بعد رفضه الاستسلام وتسليم نفسه، وأضاف مصدر عسكري أمريكي أنه مسؤول عن تنسيق خلايا نائمة لـ "الدولة الإسلامية" في المنطقة. وفي هذه المداهمة أصيب شخص آخر واعتقلت القوات الأمريكية ناشطين.