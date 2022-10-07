ايران: ارادة رئيسي ايران وروسيا مبنية على رفع العلاقات الاقتصادية الى اعلى مستوى

مخبر: "هذا النهج على مستوى رئيسي البلدين يمثل قدرة استثنائية وفرصة لتوسيع العلاقات".

صرح نائب الرئيس الايراني محمد مخبر أن الإرادة الجادة لرئيسي إيران وروسيا هي الوصول إلى أقصى مستوى للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وقال: هذا النهج على مستوى رئيسي البلدين يمثل قدرة استثنائية وفرصة لتوسيع العلاقات. بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة "ارنا".

وفي لقاء مع المحافظين ورؤساء مناطق روسيا الاتحادية، عقد مساء الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين في موسكو، وصف مخبر الامكانيات الموجودة في هذه المناطق بانها مفيدة وبناءة من أجل تحسين مستوى التعاون بين البلدين.

ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية المحافظين ورؤساء الأقاليم الروسية لتوفير الارضية لتنمية التعاون مع المحافظات الإيرانية حسب طاقاتها ومزاياها وتوسيع علاقاتها التجارية مع هذه المحافظات ذات المزايا والقدرات المتناظرة.

وشدد على التوسع في التصدير والاستيراد وكذلك المقايضة بين طهران وموسكو وقال: إن إيران وروسيا دولتان صديقتان ومتجاورتان ويمكنهما استخدام عملتهما الوطنية بدلاً من استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية وبناء عليه فان زيادة الطلب على العملة الوطنية سترفع قيمتها.

وأعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن أمله في أنه مع توفير التعاون بين محافظات إيران وروسيا سنشهد تغييرا جادا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين.