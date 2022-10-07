برنياع يحذر الكابينيت الاسرائيلي من احتمال تحرك لنصرالله ضد اسرائيل

حذر رئيس الموساد ديفيد برنيع أمس (الخميس) وزراء مجلس الوزراء السياسي - الأمني ​​من احتمال أن يتحرك نصرالله ضد إنتاج الغاز من منصة كريش - فقط ليُظهر للجمهور اللبناني أنه يلتزم بكلمته.

وزعم برنياع أمام الوزراء أن "نصر الله تعهد علنًا ​​بمنع إنتاج الغاز من كريش إذا لم يكن هناك اتفاق. هناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي عند كلمته وربما يقوم بعمل رمزي". مضيفًا: "في الوقت نفسه، تحدثت معظم التقييمات عن حقيقة أن لبنان يريد اتفاقا وهذا في مصلحته".

وفوض وزراء الكابينيت رئيس الوزراء لابيد ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس بإدارة سيناريو التصعيد في الشمال - حتى بدون اجتماع وزاري آخر. ويظهر هذا القرار أن إسرائيل لا ترى إمكانية التصعيد فقط كسيناريو افتراضي، بل تستعد لحالة من الدفء الأمني.

وطالبت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ببدء إنتاج الغاز على الفور وزعمت أن "دولة إسرائيل لا تستطيع دفع نقود لحزب الله بدون سبب". وأضافت شاكيد أنه في رأيها أنه من المناسب للكنيست الموافقة على اتفاقية الغاز وليس الحكومة أو مجلس الوزراء. وبحسب قولها "الجمهور لا يعرف التفاصيل".

وردّت المستشارة القضائية للحكومة غاليت بيهارف ميارا على سؤال الوزراء قائلة: "يجب أن توافق الحكومة على الاتفاقية، وسأقرر حينها ما إذا كانت ستُطرح على طاولة الكنيست أو للتصويت في الهيئة العامة".

وزير الأمن بيني غانتس، الذي يدفع باتجاه الاتفاق، انتقد السياسيين الذين عبروا عن معارضتهم للاتفاق في وسائل الإعلام. وقال غانتس "الاتفاقية تحمي المصالح الأمنية لإسرائيل ومن غير المحتمل أنه في مثل هذا المجال الحساس، وبينما لم يتم التوقيع على الاتفاقية بعد، يخرج الوزراء والمسؤولون الآخرون ويتحدثون ضده في وسائل الإعلام".