بعد 74 عامًا: تم تحديد مكان دفن اثنين من مقاتلي "البلماح" الذين اختفوا في معركة يد مردخاي عام 1948

هم مقاتلي وحدة البلماح الذين اختفوا أثناء إخلاء الكيبوتس في 24 مايو. ، 1948

أعلن رئيس قسم الأيدي العاملة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يانيف أسور، اليوم (الجمعة) عن مكان دفن الجندي يتسحاق روبنشتاين والجندي الراحل بنيامين أرييه (يورك) أيزنبرغ، وهم مقاتلي وحدة البلماح الذين اختفوا أثناء إخلاء الكيبوتس في 24 مايو. ، 1948 - قبل هجوم الجيش المصري الذي تقدم شمالاً باتجاه نيتسانيم.

والى قبل ما يقارب عقد من الزمان، قدر الجيش الإسرائيلي أن الاثنين دُفنا في الأراضي المصرية، لكن المعلومات التي ظهرت في التحقيق كشفت أنه ربما تم دفنهم في مقبرة جماعية في كيبوتس نيتسانيم، مع رفيقتهم من فرقة البلماح، المسعفة ليفكا شافر، الذي تم تحديد مكان دفنها هناك منذ حوالي أربع سنوات.

واتضح على مر السنين أن الجيش المصري أسر الثلاثة عندما انفصلوا عن القوة المرافقة لمن تم إجلاؤهم من ياد مردخاي. كما وقتلهم الجنود المصريون على الفور واعتدوا على جثثهم، أمام السكان العرب في قرية مجدل "فيما بعد اصبحل تسمى بمدينة اشكلون" لتحذيرهم من التعاون مع اليهود. في وقت لاحق، نقل أعضاء نيتسانيم جثث الجنود اليهود إلى مقبرة جماعية في الكيبوتس، ولكن دون معرفة مطلقة بأن الثلاثة هم آيزنبرغ وشافر وروبنشتاين.

في السنوات الأربع الماضية ، تم تسريع التحقيق تحت قيادة البروفيسور غور إلروي من جامعة حيفا، وبالنظر إلى تنوع البيانات، أبلغ عائلات الاثنين صباح اليوم. أن مكان دفنهم كان معروفًا بالفعل - وقريبًا ستقام مراسم تذكارية رسمية لهما، مع تخصيص قبر منظم لشهداء الجيش الإسرائيلي.