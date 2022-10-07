بحسب توجيهات القيادة السياسية، لن يتم فرض أي إغلاق خلال العطلة".

اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، عن طبيعة الإغلاق اذي سيتم فرضه في منطقة الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة خلال عيد العرش. وبحسب البيان "بحسب توجيهات القيادة السياسية، لن يتم فرض أي إغلاق خلال العطلة".

كما ورد أن "الإغلاق سيبدأ من الأحد (الأحد) 9 أكتوبر 2020 الساعة 4:00 مساءً ، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 الساعة 11:59 مساءً".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه "سيتم أيضًا تطبيق الحجر الصحي يوم الأحد ، 16 أكتوبر 2022 الساعة 4:00 مساءً. سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 الساعة 11:59 مساء ، رهنا بتقييم الوضع ".

وتم فرض اغلاق قبيل يوم الغفران الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية موجة العمليات التي كانت في منطقة القدس والضفة وجنين، ولم يسمح بدخول فلسطينيين إلى إسرائيل تحسبًا لأي عملية.