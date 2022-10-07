العراق: مقتل شخص وجرح أربعة بانفجار عبوة ناسفة في أربيل شمال البلاد

مصدر أمني"التفجير أسفر عن مقتل ضابط متقاعد في جهاز مكافحة الإرهاب واسمه هاوكار رسول الجاف"

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليك كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرون بجروح، هم امرأتان وطفلان، بانفجار عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة عند شارع بختياري في مدينة أربيل.

ومن جهته كشف مصدر أمني، أن "التفجير أسفر عن مقتل ضابط متقاعد في جهاز مكافحة الإرهاب"موضحا أن "الضابط المتقاعد الذي قتل جراء الانفجار هو هاوكار رسول الجاف".

وعلى الرغم من استتباب الأمن في مدن إقليم كردستان بخلاف بقية المدن التابعة للسلطات الاتحادية، إلا أنها تشهد بين حين وآخر خروقات غالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين والأبرياء.