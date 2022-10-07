الضفة الغربية: اعتقال فلسطيني يشتبه فى تخطيطه لشن عملية عدائة بعد زرع عبوة ناسفة في محطة وقود

عماد اسليم متورط بشكل خاص في إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من حوارة، جنوب نابلس ، في 19 سبتمبر

أعلن الجيش الاسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قواته اعتقلت فلسطينيا من سكان مدينة نابلس يشتبه فى تخطيطه لشن هجمات فى الضفة الغربية بما فى ذلك وضع قنبلة فى محطة وقود.

وتم اعتقال المشتبه (عماد اسليم)في عملية مشتركة خلال الليلة المنصرمة بتعاون مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وتم تسليمه للتحقيق معه، وبحسب بيان الجيش فالمشتبه به "متورط بشكل خاص في إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من حوارة، جنوب نابلس ، في 19 سبتمبر / أيلول المنصرم"

وأضاف الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أنه يشتبه في أن عماد اسليم ترك عبوة ناسفة في محطة وقود بالقرب من مدخل مستوطنة كدوميم، غربي نابلس، في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، ولم تنفجر القنبلة وتم استدعاء متخصصين إسرائيليين للتعامل مع العبوة.

وكان عماد اسليم أحد خمسة مطلوبين مشتبه بهم تم اعتقالهم اليوم الجمعة خلال عدة مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي هوية المعتقلين الآخرين لكنه قال إنه صادر سكاكين وأجزاء أسلحة وذخيرة خلال الاعتقالات.

وفي السياق ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة في الضفة الغربية لاعتقال المطلوبين المشتبه بهم للحد من تصاعد العنففي المنطقة، ردا على سلسلة من العمليا العدائية في وقت سابق من هذا العام والتي خلفت 19 قتيلا.