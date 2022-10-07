محافظ مدينة نابلس يثير الغضب بانتقاد الأمهات اللاتي يشجعن أطفالهن على القيام بالعمليات العدائية

"هناك أمهات شريرات أرسلن أبناءهن في عمليات انتحارية ويعتقد الناس أن مثل هذه الأم مقاتلة لكنها ليست أما"

أثار محافظ مدينة نابلس في الضفة الغربية إدانة واسعة النطاق ودعوات إلى استقالته - بما في ذلك من حركة حماس - بعد أن انتقد الأمهات الفلسطينيات اللائي يرسلن أبناءهن للقيام بالعمليات العدائية ضد الإسرئايليين.

وقال محافظ مدينة نابلس إبراهيم محمد محمود رمضان في مقابلة مع إذاعة صفا الفلسطينية "هناك أمهات شريرات أرسلن أبناءهن في عمليات انتحارية ويعتقد الناس أن مثل هذه الأم مقاتلة لكن الأم التي ترسل ابنها للموت ليست أما".

ويشمل صفة "الشهداء" عند أهالي الضفة الغربية "القتلى في العمليات العدائية ضد الإسرائيليين، وكذلك القتلى في الاشتباكات مع قوات الأمن، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وحالات أخرى، وتدفع السلطة الفلسطينية ملايين الدولارات كمخصصات لعائلاتهم"

وسارع معارضو حركة فتح -الحاكمة في السلطة الفلسطينية الذي ينتمي إليه رمضان - للرد على تصريحاته، في ما وزعمت حركة حماس بيانا تدين فيه تصريحات إبراهيم رمضان "هذه التصريحات مستهجنة وغير مسؤولة وخارج الإطار الوطني والأخلاقي الذي يلتزم به شعبنا المجاهد والصامد".