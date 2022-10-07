كندا تمنع عشرة آلاف مسؤول في"النظام الايراني"من دخول أراضيها تشمل الحرس الثوري

ترودو"سنفرض مزيدا من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب العنف ضد الاحتجاجات"على خلفية وفاة مهسا أميني"

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إننا "نعتزم تقييد التحويلات المالية مع إيران خاصة تلك التي تتعلق بالحرس الثوري ووكلائه"وتوعد ترودو "بعقوبات على إيران، تشمل الحرس الثوري و10 آلاف مسؤول آخرين"

وأكد ترودو على أن بلاده ستفرض "مزيدا من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب العنف ضد الاحتجاجات"على خلفية وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني وبسبب العنف ضد الاحتجاجات.

وأضاف رئيس الحكومة الكندي "يجب تحميل المسؤولية للنظام الإيراني الهمجي الذي ارتكب جرائم قتل وبثّ الرعب"، مشيرا إلى "تجاهل غير مسؤول لحقوق الإنسان".

من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند إن "النظام الإيراني قمعي وثيوقراطي ومعاد للنساء".

تشهد إيران حاليا حركة احتجاجية تتقدمها نساء اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق. وقُتل ما لا يقل عن 92 شخصًا منذ 16 أيلول/سبتمبر وفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في أوسلو، فيما بلغت الحصيلة الرسمية 60 قتيلا بينهم 12 من عناصر قوات الأمن.

وكانت كندا قد فرضت في في نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم عقوبات على عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية من بينها شرطة الأخلاق. كما فرضت دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية.