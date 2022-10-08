السفير الأمريكي توم نيدس ينفي مزاعم تنازل إسرائيل لحزب الله بشأن صفقة الغاز في لبنان

قال توم نيدس، عن المزاعم التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك بنيامين نتنياهو : إن "هذا سخيف"

نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، أمس الجمعة، المزاعم بأن نتيجة الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بشأن الغاز والحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أنها كانت بمثابة استسلام لحزب الله.

وقال توم نيدس، عن المزاعم التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو : إن "هذا سخيف"، أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة.

وأضاف توم نيدس، لوكالة "جيويش تلغرافك" في مقابلة خاصة، "أنا واثق تمامًا من أننا سننجز ذلك، من الواضح أننا لن ندعم بأي شكل من الأشكال شيئًا من شأنه أن يخلق خطرًا أمنيًا على دولة إسرائيل أو يضعها في وضع غير مواتٍ"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار توم نيدس، إلى خطاب السفير الأمريكي لدى إسرائيل السابق، ديفيد فريدمان، الذي أكد من خلاله أن "أرباح حقول الغاز البحرية المتنازع عليها ستذهب "100 في المئة إلى لبنان و 0 في المئة إلى إسرائيل"، وقال : قال نيدس: "لدي احترام كبير لديفيد فريدمان ولا أنتقده بأي شكل من الأشكال". "لكن هذا خطأ. في الواقع ، أيد رئيس الوزراء السابق نتنياهو أيضا صفقة مشابهة جدا قبل بضع سنوات".

وكان فريدمان، وهو من أنصار إسرائيل المتحمسين، جزءًا من فريق المستشارين الذين أشرفوا على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو قرار اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأثار جدلًا كبيرًا لكنه أصبح مخططًا لدول أخرى .