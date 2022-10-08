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الضفة الغربية: مقتل شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مخيم جنين

i24NEWS

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مركبة عسكرية إسرائيلية خلال مواجهات في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، 9 أبريل ، 2022.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPمركبة عسكرية إسرائيلية خلال مواجهات في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، 9 أبريل ، 2022.

جاء ذلك، خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، لمنزل مشتبه به كجزء من عملية "كاسر الأمواج"

قتِل شابين فلسطينيين يبلغان من العمر 17 عاما، اليوم السبت، خلال مواجهات بالأسلحة النارية بين قوات الأمن الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيب 7 أشخاص آخرين بالرصاص بينها إصابة حرجة في الرقبة.

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جاء ذلك، خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، لمنزل مشتبه به كجزء من عملية "كاسر الأمواج"، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام ردًا على سلسلة من الهجمات العدائية بين منتصف مارس/آب وأوائل أيار/مايو، والتي خلفت 19 قتيلا داخل إسرائيل والضفة الغربية. 

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني، خلال مظاهرة في شمال الضفة الغربية ضد "مصادرة الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية".

وفي السنوات الأخيرة، أصبح مخيم جنين للاجئين مرتعًا للتطرف، وتعتقد إسرائيل أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على المنطقة.  

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