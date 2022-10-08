نظمت المؤسستين بهذه المناسبة، وجامعة رايشمان الإسرائيلية مؤتمراً مشتركاً حول الذكاء الاصطناعي

احتفل مركز شيبا الطبي في إسرائيل، بمرور سنتين من العمل مع مستشفى جبل سيناء في نيويورك للنهوض بالبحوث وتطبيق الذكاء الاصطناعي (IA) في كلا المؤسستين.

ونظمت المؤسستين بهذه المناسبة، وجامعة رايشمان الإسرائيلية مؤتمراً مشتركاً حول الذكاء الاصطناعي في حرمهم الجامعي.

ويعمل التعاون بين الجانبين على تعزيز الخبرة والاعتماد المبكر لأشكال مختلفة من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي، لتطوير تشخيصات وعلاجات جديدة للأمراض.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز شيبا الطبي، البروفيسور يتشاك كريس، إن "الهدف الشامل هو التأثير على صحة المريض من خلال الذكاء الاصطناعي ، ثم تحويل الرعاية الصحية"، وأضاف "معًا، سنكون قادرين على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي من البيانات التي تمثل مجموعات المرضى المتنوعة في شيبا وماونت سيناي، كما ستدعم هذه التقنيات الأطباء في نهاية المطاف، وتعزز البحوث، والأهم من ذلك، ستساهم في رعاية المرضى".

وبدوره أكد البروفيسور ديفيد رايش، رئيس مستشفى جبل سيناء فى نيويورك، أن "هذه التطورات ستوسع من التأثير على الصحة في المستشفيين وحول العالم".

ويعد مركز شيبا الطبي رائد في التحول الرقمي للرعاية الصحية في إسرائيل وحول العالم. قسم الابتكار في شيبا، يبني شراكات ومشاريع وثيقة مع أفضل المستشفيات في العالم.