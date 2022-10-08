مروحيات قتالية، طائرات مسيّرة وقناصة متخفون: عملية في وضح النهار في مخيم جنين

استخدام مكثف للقناصة من الوحدات الخاصة التي قادت العملية، وحدة "دفدوفان" في المقدمة وتحيط بها وحدة "اجوز"

ان قضية اعتقال المطلوب من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين في وضح النهار يشير على ما يبدو إلى اهميته في العمليات الأخيرة. لأنه على غير العادة، أتاح الجيش الإسرائيلي للمقاتلين الذين كانوا في مخيم اللاجئين صباح اليوم (السبت) غطاء جوي واسع النطاق وغير عادي، شمل طائرات بدون طيار من مختلف الأنواع وطائرات هليكوبتر قتالية من طراز "أباتشي" وطائرات بدون طيار مسلّحة بصواريخ حلّقت على ارتفاع منخفض نسبيًا.

لم يتم استخدام الطائرات المختلفة بشكل عدواني، انما كانت تهدف إلى مساعدة القوات البرية على العمل بأمان والتعرف على المسلحين. ومع ذلك، فإن استخدام المروحية القتالية مخصص أيضًا لأغراض الردع، لأنه في مخيم لاجئين مزدحم مثل مخيم جنين، يستخدم المسلحون طرق الهروب الجانبية ويتمركزون على أسطح المباني المزدحمة وهذا يجعل من المهمة سهلة صعبة بالنسبة لهم عندما تحوم مروحية قتالية فوقهم طوال العملية.

قرار آخر للجيش الإسرائيلي برز هذا الصباح في العملية هو الاستخدام المكثف للقناصة من الوحدات المختارة الخاصّة التي قادت العمليّة، اهمها وحدة "دفدوفان" التي كانت في المقدمة وتحيط بها وحدة "اجوز" ودورية "ناحال". وتمركز القناصة في نقاط كثيرة في المخيم وداخل المباني الفلسطينيّة وأصابوا ما لا يقل عن تسعة مسلحين فلسطينيين، قتل اثنان منهم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 11 فلسطينيًا خلال تبادل إطلاق النار في المخيم، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة. وبحسب التقارير، فإن أحد القتلى شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يُدعى محمود الصوص، ألقى عبوة ناسفة، وشاب يبلغ من العمر 19 عامًا يُدعى أحمد دراغمة.

بدأت العملية اليوم بعد وصول قوة مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى مخيم اللاجئين لاعتقال مطلوب. وخلال العملية التي حاصر فيها المقاتلون منزله، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوات وردت القوات بإطلاق النار، وبعد ذلك بقليل أفيد أن القوات غادرت المخيم مع المطلوب المعتقل وهو ناشط في الجهاد الإسلامي يدعى صالح سمير أبو زينة.