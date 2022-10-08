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شهب التنين تغزو سماء البلاد مساء السبت بزخات تُرى بالعين المجرّدة

i24news

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تظهر هذه الصورة التي التقطتها ناسا في 11 يوليو 2022 أول صورة بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب الفضائي
HANDOUT / NASA / AFPتظهر هذه الصورة التي التقطتها ناسا في 11 يوليو 2022 أول صورة بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

تشهد سماء الوطن البلاد العربية الليلة ومنطقة الشرق الأوسط، ذروة تساقط شهب التنين 2022 وهي من الظواهر الفلكية البديعة، المؤثرى على سماء المنطقة في شهر أكتوبر الجاري، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة. 

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وتعد شهب التنين  أو التنينيات زخة من الشهب تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب  أثناء دورانها حول الشمس، حيث أوضحت الجمعية الفلكية بجدة إن الحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في صورة شهب التنينيات وليس لذلك أي تأثير.

وعادة ما تنشط شهب التنين سنويًا لفترة قصيرة خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل وهذا أوفضل وقت لمشاهدتها، بعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل.

وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة السعودية ماجد أبو زهرة إن سماء المملكة والوطن العربي عموما تشهد اليوم السبت ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، موضحا أن الظاهرة هي “ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات”.

وسيكون أفضل وقت لمشاهدة رؤية شهب التنين مباشرة بعد بداية الليل من موقع مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن وليس من المنزل والنظر باتجاه الأفق الشمالي، وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب. يحسب ما نشر مرصد الشرق الأوسط.

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