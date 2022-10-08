السلطة الفلسطينية تهدد بوقف التنسيق الأمني: "إسرائيل تخوض حربا معنا"

"على إسرائيل أن تدرك أن شعبنا الصامد سيظل متمسكًا بحقوقه ويحمي أرضه ومقدساته بأي ثمن

اتهمت السلطة الفلسطينية اليوم (السبت) إسرائيل بشن حرب شاملة بعد مقتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، من بينهم طفلان قُتلا بالقرب من رام الله واثنان آخران اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان "شعبنا الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة".

ودعا المتحدث باسم السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى الوفاء بوعودها وطالبها "بوقف كافة الإجراءات الأحادية الجانب والضغط على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان". كما وصف أبو ردينة إسرائيل بـ "الساذجة" إذا اعتقدت أن "الجرائم" ستجلب الأمن والاستقرار.

وأضاف "على إسرائيل أن تدرك أن شعبنا الصامد سيظل متمسكًا بحقوقه ويحمي أرضه ومقدساته بأي ثمن"، مشيرًا إلى أن "الفلسطينيين سينفذون قرارات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة لإنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل وإلغاء جميع الاتفاقات. بالإضافة إلى ذلك، هدد الفلسطينيون بمواصلة الجهود لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحافل الدولية الأخرى، وحذروا من أن استمرار التصعيد سيدفع الأمور نحو "انفجار شامل سيكون له عواقب وخيمة على الجميع".

جدير بالذكر، انه خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، تم القبض على المطلوب صلاح سمير أبو زينة، 25 عامًا، وهو ناشط في تنظيم الجهاد الإسلامي، أدين مرتين سابقًا لضلوعه في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق سراحه مؤخرًا في عام 2020. ومنذ إطلاق سراحه عاد صلاح إلى الانخراط في العمليات والاشتباكات، حيث خطط بل ونفذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة