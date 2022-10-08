اشارة لنصرالله: اختبارات تشغيل منصة "كريش" ستبدأ غدا

اسرائيل ستباشر اختبارات تشغيل منصة "كريش" غدًا الأحد

من المتوقع أن يبدأ غدًا التفتيش على منصة كريش والتدفق العكسي للغاز من الأرض اليها، تم الإعلان عن ذلك اليوم (السبت) في قناة كان 11 الاسرائيلية. وهذا يعني: ان إسرائيل تشير الى انها سطلق الغاز حتى بدون اتفاق.

في الجهاز الأمني، تم حث شركة Energian على بدء الاختبارات النهائية لنظام إنتاج الغاز. المصدر المطلع على الموضوع يدّعي أنه كان من الممكن القيام بذلك قبل شهر، لكن الصعوبات اللوجستية حالت دون ذلك وليست القضايا الأمنية أو المفاوضات من أجل الاتفاق.

تلقى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، صباح اليوم، من الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين، التعليقات الإسرائيلية على التعديلات اللبنانية المقترحة على مشروع اتفاق الحدود البحرية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله، وبحسب التقرير، فإن أجواء بيروت لا تشير إلى وجود عقبات كبيرة، وقال رئيس الدولة ميشال عون للصحيفة إن الإجابة "ستكون واضحة وقريبة للغاية".

من المعطيات الأساسية التي تقف خلف الكواليس المحيطة بالضغوط الشديدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الوقت حقيقة أن الرئيس اللبناني عون سيتقاعد من منصبه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر).