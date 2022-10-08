إصابتان في إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط

أصيبت مقاتلة تبلغ من العمر 22 عاما وحارس أمن يبلغ من العمر 25 عاما بجروح قاتلة مساء اليوم (السبت) في هجوم إطلاق نار على حاجز شعفاط شمال القدس، على ما يبدو من نيران أطلقت عليهم من سيارة مارة. وهرب المسلحون، وتم استدعاء القوات الأمنية لتعزيز المنطقة والبحث عن منذي العملية.

تم إجلاء المقاتلة والحارس الأمني ​​في سيارات العناية المركزة إلى مستشفى هداسا جبل المشارف، وأصيبت شابة أخرى بجروح طفيفة بشظايا في ساقها وتم علاجها في مكان الحادث. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن منفذي العملية اجتازوا التفتيش واطلقوا النار بشكل مفاجئ.

في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، شوهدت سيارة بيضاء من طراز تويوتا تصل إلى الحاجز وتهرب بسرعة.