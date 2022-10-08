غانتس يدعي نتنياهو إلى جلسة إحاطة أمنية بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

غانتس: اقدر بأن هناك فرصة للتوقيع مع لبنان قريبًا ، إذا تعرضنا للهجوم فإن ردنا سيكون حاسمًا

توجه مكتب وزير الأمن بيني غانتس الى مكتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بدعوة إيجاز أمني في مبنى وزارة الدفاع في تل ابيب، على خلفية الاتفاق الناشئ مع لبنان بشأن الحدود البحرية.

ولا تزال المطالب الجديدة من بيروت تعرقل الاتصالات مع لبنان. ويعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن البيروقراطية الضرورية لن تنتهي على الأرجح قبل الانتخابات.

وأشار وزير الأمن غانتس إلى المفاوضات مع لبنان بشأن اتفاق الحدود البحرية وقال إن المحادثات مستمرة ويقدر أن التوصل إلى اتفاق "قد يكون مسألة أيام". وأوضح غانتس في مقابلة مع تالي مورينو في قناة كان 11، أن التعليمات بالاستعداد للتصعيد جاءت على خلفية التهديدات التي تسمع من زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وأعرب رؤساء السلطات المحلية في الشمال عن انتقادات كبيرة لتعليمات غانتس بالاستعداد للتصعيد وزعموا أن سكان الشمال يتم استخدامهم كرافعة سياسية حول الاتفاقية. لهذا قال وزير الأمن: "أنا لا أضغط على مواطني إسرائيل". وأضاف "المواطنون يواصلون حياتهم كالمعتاد وكل شيء يسير كالمعتاد".

وقال غانتس إنه يعمل الآن في تعاون كامل مع رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي يقول إنه "يقوم بعمل جيد كرئيس للوزراء".