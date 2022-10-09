إسرائيل: مقتل الجندية متأثرة بإصابتها في هجوم إطلاق النار على حاجز شعفاط السبت والتفتيش مستمر

توفيت في ساعات الفجر الأولى الجندية الإسرائيلية التي تعرضت أمس السبت، إضافة إلى ضابط آخر لزخات من الرصاص

توفيت في ساعات الفجر الأولى الجندية الإسرائيلية التي تعرضت أمس السبت، إضافة إلى ضابط آخر لزخات من الرصاص أطلقه مهاجمون فلسطينيون، على حاجز شعفاط شمالي القدس في حين لا يزال الضابط يخضع للعلاج بحالة خطيرة.

وما زالت عمليات التفتيش والتمشيط العسكرية جارية وراء بقية الضالعين في العملية حيث تم وضع اليد على أحدهم ودخلت القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط وبلدة عناتا على ما أكدت مصادر فلسطينية.

وقال قائد لواء القدس: "قبضنا على إرهابي واحد ونعمل على الوصول إلى 3 آخرين معروفة هوياتهم ونأمل أن نضع أيدينا عليهم الليلة".

ووصف رئيس الوزراء يائير لابيد الهجوم على معبر شعفاط بالخطير وأضاف "قوات الأمن تعمل ميدانيا لتضع يدها على الإرهابي. إنها أيام عيد، تنتشر خلالها قوات كثيرة في الميدان وتعمل ليل نهار لحماية مواطني إسرائيل. قلوبنا الليلة مع الضحايا وعائلاتهم. الإرهاب لن يهزمنا، نحن أقوياء حتى في هذا المساء الصعب".

وكانت السلطة الفلسطينية قد وجهت اتهاما السبت لإسرائيل بشن حرب شاملة، بعد مقتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، من بينهم طفلان قُتلا بالقرب من رام الله واثنان آخران اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن "شعبنا الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة".

يذكر أنه، خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، تم القبض على المطلوب صلاح سمير أبو زينة، 25 عامًا، وهو ناشط في تنظيم الجهاد الإسلامي، أدين مرتين سابقًا لضلوعه في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق سراحه مؤخرًا في عام 2020.